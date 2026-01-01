Dedolight SLED2x2-D-M-E комплект постоянного света

Dedolight DLED4-D – светодиодный осветительный прибор мощностью 40 Вт. Модель моноколор с интегрированной электроникой. Прибор позволяет диммировать лампу без потери температуры света. Цветовая температура 5500К. Вес, кг – 1,3.
Характеристики:
- тип светильника – светодиодный
- тип лампы – LED
- потребляемая мощность – 40В
- интенсивность фокуса – полный оборот фокусного кольца
- интенсивность фокуса, град. – 4-60
- крепление – 16 мм
- цветовая температура – 5500К
- класс защиты – класс III, IP40, SELV
- вес, кг – 1,3
- размер, мм – 100x200x109