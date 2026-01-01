Артикул: NVF-8648

Dedolight SLED1-BI-M-E – комплект постоянного света на базе Dedolight DLED4-BI с блоком питания от аккумулятора.

Также в комплекте софтбокс, аккумулятор и аксессуары в сумке DSCM2.