Hensel (300124) C-Light D 150W/230V осветитель для фото- и киносъемки

Прибор выполнен в компактном, легком металлическом корпусе. Имеет встроенную наклонную головку, крепление для зонта и рукоятку. Предельно низкое энергопотребление 1A позволяет одновременное использовать несколько приборов Hensel C-Light D со стандартными аварийными источниками питания или инвертерами.Входящий в комплект сменный стеклянный колпак идеально подходит для точной настройки цветовой температуры и изменений характеристик освещения.
Характеристики:
- напряжение питания – 220-240 В/50 Гц
- максимальная входная мощность – 1A
- предохранитель – 1 At (замедленного действия)
- лампа – Sylvania BA150 SE T, 150 W/G1 2
- освещенность/диафрагма – 700 Lux/f 5,6 7/10 @ 1/60 c, ISO 400, (9"-Отражатель M), замер на 2 м
- цветовая температура – примерно 6000K или в качестве альтернативы 3000K
- время работы лампы – примерно 6000 ч
- вентилятор для охлаждения – с блокировкой шума Noiseblocker™, экстрабесшумный
- крепление для аксессуаров – EH (Ø10 см)
- длина кабеля питания, м – 4
- вес, кг – 1,7
- размеры (ДxШxВ), см – 30x12x20