Hensel (300124) C-Light D 150W/230V осветитель для фото- и киносъемки

Описание

Прибор выполнен в компактном, легком металлическом корпусе. Имеет встроенную наклонную головку, крепление для зонта и рукоятку. Предельно низкое энергопотребление 1A позволяет одновременное использовать несколько приборов Hensel C-Light D со стандартными аварийными источниками питания или инвертерами.Входящий в комплект сменный стеклянный колпак идеально подходит для точной настройки цветовой температуры и изменений характеристик освещения.

Характеристики: