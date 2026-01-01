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Hensel (300124) C-Light D 150W/230V осветитель для фото- и киносъемки

Hensel (300124) C-Light D 150W/230V осветитель для фото- и киносъемки

Hensel
Артикул: NVF-1301

Hensel C-Light D 150W/230V – источник постоянного света. Предназначен для длительной работы. Конструктрукцией предусмотрено бесшумное пассивное охлаждение для плавной непрерывной работы осветителя.

Описание

Прибор выполнен в компактном, легком металлическом корпусе. Имеет встроенную наклонную головку, крепление для зонта и рукоятку. Предельно низкое энергопотребление 1A позволяет одновременное использовать несколько приборов Hensel C-Light D со стандартными аварийными источниками питания или инвертерами.Входящий в комплект сменный стеклянный колпак идеально подходит для точной настройки цветовой температуры и изменений характеристик освещения.

Характеристики:

  • напряжение питания – 220-240 В/50 Гц
  • максимальная входная мощность – 1A
  • предохранитель – 1 At (замедленного действия)
  • лампа – Sylvania BA150 SE T, 150 W/G1 2
  • освещенность/диафрагма – 700 Lux/f 5,6 7/10 @ 1/60 c, ISO 400, (9"-Отражатель M), замер на 2 м
  • цветовая температура – примерно 6000K или в качестве альтернативы 3000K
  • время работы лампы – примерно 6000 ч
  • вентилятор для охлаждения – с блокировкой шума Noiseblocker™, экстрабесшумный
  • крепление для аксессуаров – EH (Ø10 см)
  • длина кабеля питания, м – 4
  • вес, кг – 1,7
  • размеры (ДxШxВ), см – 30x12x20

Комплектация

  • Hensel C-LIGHT D (головка с лампой).
  • Предохранительный прозрачный колпак.
  • Крышка для транспортировки.
  • Наклонная головка.
  • Кабель питания.

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