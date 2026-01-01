Elinchrom Scanlite 300/650W HALOGEN (20998) осветительный прибор

Описание

Галогенный осветитель постоянного света Scanlite являются отличным выбором для фотографов, занятых предметной съемкой в студии или видеосъемкой. Прибор может использоваться как с 300 Вт, так и 650 Вт галогенными лампами. Причем с лампами 300 Вт могут использоваться все отражатели, зонты, и софт-боксы Elinchrom (кроме Portalite), а с лампой 650 Вт все отражатели Elinchrom, кроме тубуса, сотовых решеток и волоконно-оптических систем.

Для охлаждения системы в моноблок встроен вентилятор с электронным контролем температуры, работающий очень тихо. В комплект источника постоянного света входит стеклянный пайрекс, который защитит лампу от механических повреждений и поможет создать требуемый световой рисунок.