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Elinchrom Scanlite 300/650W HALOGEN (20998) осветительный прибор
Elinchrom Scanlite 300/650W HALOGEN (20998) осветительный прибор
Elinchrom Scanlite 300/650W HALOGEN (20998) осветительный прибор

Elinchrom Scanlite 300/650W HALOGEN (20998) осветительный прибор

Elinchrom
Артикул: NVF-7676

Elinchrom Scanlite 300/650W HALOGEN (20998) – галогенный осветительный прибор с функцией зумирования и защитным пайрексом.

Описание

Галогенный осветитель постоянного света Scanlite являются отличным выбором для фотографов, занятых предметной съемкой в студии или видеосъемкой. Прибор может использоваться как с 300 Вт, так и 650 Вт галогенными лампами. Причем с лампами 300 Вт могут использоваться все отражатели, зонты, и софт-боксы Elinchrom (кроме Portalite), а с лампой 650 Вт все отражатели Elinchrom, кроме тубуса, сотовых решеток и волоконно-оптических систем.

Для охлаждения системы в моноблок встроен вентилятор с электронным контролем температуры, работающий очень тихо. В комплект источника постоянного света входит стеклянный пайрекс, который защитит лампу от механических повреждений и поможет создать требуемый световой рисунок.

Комплектация

  • Галогенный осветительный прибор Scanlite 300-650 Вт – 1 шт.  
  • Сетевой кабель – 1 шт.
  • Пайрекс защитный – 1 шт.
  • Лампа галогенная 300 Вт – 1 шт.
  • Лампа галогенная 650 Вт – 1 шт.

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