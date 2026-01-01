Dedolight SETDLH652TPO-E галогенный осветительный прибор

Описание

В данной модели удалось реализовать: самый широкий диапазон фокусировки, предельно четко выраженный луч при отсутствии паразитного светорассеяния, идеальное перераспределение светового потока внутри луча, отсутствие дефектов цветопередачи внутри светового потока. Может использоваться с лампами 650Вт, 500Вт и 300Вт (цоколь G9,5) с цветовой температурой 3200К при рабочем напряжении 100 – 240В. Прибор включается в сеть без адаптеров, трансформаторов или блоков питания.

Характеристики: