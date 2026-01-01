Dedolight SETDLH652T-E галогенный осветительный прибор

В данной модели удалось реализовать: самый широкий диапазон фокусировки, предельно четко выраженный луч при отсутствии паразитного светорассеяния, идеальное перераспределение светового потока внутри луча, отсутствие дефектов цветопередачи внутри светового потока. Может использоваться с лампами 650Вт, 500Вт и 300Вт (цоколь G9,5) с цветовой температурой 3200К при рабочем напряжении 100 – 240В. Прибор включается в сеть без адаптеров, трансформаторов или блоков питания.
Характеристики:
- диапазон фокусировки, град. – 56 - 8
- интенсивность фокусировки – 1:13
- максимальная мощность, Вт – 650
- цветовая температура – 3200К (лампы накаливания)
- крепление, мм – 16 или 28 стоечный адаптер
- класс защиты – III, SELV, IP 40
- питание, В – 220
- размер, м – 224x247x351
- вес, г – 3400