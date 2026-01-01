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Dedolight SETDLH652T-DMX-E галогенный осветительный прибор c DMX управлением

Dedolight SETDLH652T-DMX-E галогенный осветительный прибор c DMX управлением

Dedolight
Артикул: NVF-8596

Dedolight SETDLH652T-DMX-E – галогенный осветительный прибор мощностью 650 Вт с DMX модулем.

Точечный галогенный студийный прибор, направленный источник постоянного освещения с системой асферических линз Aspherics2 и технологией "Tripple Zoom Motion". Штативная модификация. Работает от сети переменного тока. Цветовая температура 3200 К. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.

В комплекте с ним поставляется светозащитное кольцо, шторки и лампа накаливания 650 Вт.

Описание

В данной модели удалось реализовать: самый широкий диапазон фокусировки, предельно четко выраженный луч при отсутствии паразитного светорассеяния, идеальное перераспределение светового потока внутри луча, отсутствие дефектов цветопередачи внутри светового потока. Может использоваться с лампами 650Вт, 500Вт и 300Вт (цоколь G9,5) с цветовой температурой 3200К при рабочем напряжении 100 – 240В. Прибор включается в сеть без адаптеров, трансформаторов или блоков питания.

Характеристики:

  • диапазон фокусировки, град. – 56 - 8
  • интенсивность фокусировки – 1:13
  • максимальная мощность, Вт – 650
  • цветовая температура – 3200К (лампы накаливания)
  • крепление, мм – 16 или 28 стоечный адаптер
  • класс защиты – III, SELV, IP 40
  • питание, В – 220
  • размер, м – 224x247x351
  • вес, г – 3400

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