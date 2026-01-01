Dedolight SETDLH4x150SM галогенный осветительный прибор

Описание

Специализированный источник мягкого света. Имеет четыре рефлектора и четыре низковольтные лампы в одном корпусе. Количество света, получаемое на выходе из софтбокса, сравнимо с количеством света от софтбокса на 2kW, приборе с линзой Френеля. Используется с малыми, средними или большими софтбоксами, причем количество света практически не зависит от типа софтбокса, тогда как площадь светящегося тела становится намного больше. Поверхность софтбокса остается ровно освещенной вне зависимости от количества ламп, работающих в данный момент. В зависимости от того, какой источник питания используется, можно диммировать индивидуально каждую из ламп, что позволяет варьировать уровень теплых тонов в световом потоке.

Характеристики: