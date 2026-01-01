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Dedolight SETDLH4x150SM галогенный осветительный прибор

Dedolight SETDLH4x150SM галогенный осветительный прибор

Dedolight
Артикул: NVF-8594

Dedolight SETDLH4x150SM – галогенный осветительный прибор с балластом постоянного тока DT4x150, мощностью 4х100-150 Вт.

Прибор работает от блоков питания DT4X150, DT24-3 или DT12-4. Рабочее напряжение 220В. Потребляемая мощность 600 Вт. Использует лампы 4Х24V 150W DL150. Вес, г – 800.

В комплекте с ним поставляется средний софтбокс, жаростойкая сумка, и лампа накаливания 4х150 Вт.

Описание

Специализированный источник мягкого света. Имеет четыре рефлектора и четыре низковольтные лампы в одном корпусе. Количество света, получаемое на выходе из софтбокса, сравнимо с количеством света от софтбокса на 2kW, приборе с линзой Френеля. Используется с малыми, средними или большими софтбоксами, причем количество света практически не зависит от типа софтбокса, тогда как площадь светящегося тела становится намного больше. Поверхность софтбокса остается ровно освещенной вне зависимости от количества ламп, работающих в данный момент. В зависимости от того, какой источник питания используется, можно диммировать индивидуально каждую из ламп, что позволяет варьировать уровень теплых тонов в световом потоке.

Характеристики:

  • лампа – 4Х4V 150W DL150
  • рабочее напряжение, В – 220
  • потребляемая мощность, Вт – 600
  • длина кабеля, м – 1,7
  • цоколь лампы – G6,35
  • крепеж, мм – втулка 16/штырь 28
  • вес, г – 800

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