Артикул: NVF-8591

Dedolight SETDLH400SDTPA5 – галогенный осветительный прибор с балластом постоянного тока DEB400DT, переменной мощности 400-575 Вт.

Прибор для одноцокольной металло-галогенной лампы 400W. Может работать в режиме 575W с той же лампой, в конфигурации с электронным балластом DEB400D Flicker Free (приобретается дополнительно). В паре с проекционной насадкой IMAGER DP400 обладает безупречными оптическими характеристиками.

В комплекте с ним поставляется кабель (прибор-балласт), софтбокс PanАura 5 и лампа дневного света мощностью 400/575 Вт.