Dedolight SETDLH4-24-E галогенный осветительный прибор

Описание

Четвертое поколение осветителей является лучшим профессиональным осветительным прибором в мире. Прибор оснащен патентованной двойной асферической взаимно рассчитанной системой линз Aspherics² и системой фокусировки "Triple Zoom Motion", а довольно широкий ассортимент возможных вариантов питания и просто невероятное количество аксессуаров делает этот прибор самым многофункциональным и вариабельным источником света в индустрии. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.

Характеристики: