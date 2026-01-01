Dedolight SETDLH4-24-E галогенный осветительный прибор

Четвертое поколение осветителей является лучшим профессиональным осветительным прибором в мире. Прибор оснащен патентованной двойной асферической взаимно рассчитанной системой линз Aspherics² и системой фокусировки "Triple Zoom Motion", а довольно широкий ассортимент возможных вариантов питания и просто невероятное количество аксессуаров делает этот прибор самым многофункциональным и вариабельным источником света в индустрии. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.
Характеристики:
- углы фокуса (диапазон), град. – 48 - 4,5
- интенсивность фокуса – 1:23
- потребляемая мощность – 100W (12V); 150W (24V)
- крепеж, мм – 16 цоколь (мама)
- вес, г – 558