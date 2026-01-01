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Dedolight SETDLH4-24-E галогенный осветительный прибор

Dedolight SETDLH4-24-E галогенный осветительный прибор

Dedolight
Артикул: NVF-8593

Dedolight SETDLH4-24-E – галогенный осветительный прибор с балластом постоянного тока DT24-1, мощностью 100-150 Вт.

В комплекте с ним поставляется светозащитное кольцо, шторки и лампа накаливания 150 Вт.

Описание

Четвертое поколение осветителей является лучшим профессиональным осветительным прибором в мире. Прибор оснащен патентованной двойной асферической взаимно рассчитанной системой линз Aspherics² и системой фокусировки "Triple Zoom Motion", а довольно широкий ассортимент возможных вариантов питания и просто невероятное количество аксессуаров делает этот прибор самым многофункциональным и вариабельным источником света в индустрии. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.

Характеристики:

  • углы фокуса (диапазон), град. – 48 - 4,5
  • интенсивность фокуса – 1:23
  • потребляемая мощность – 100W (12V); 150W (24V)
  • крепеж, мм – 16 цоколь (мама)
  • вес, г – 558

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