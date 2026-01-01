Артикул: NVF-8592

Dedolight SETDLH4-12-E – галогенный осветительный прибор с балластом постоянного тока DIMTA3, мощностью 100-150 Вт.

Четвертое поколение осветителей является лучшим профессиональным осветительным прибором в мире. Прибор оснащен патентованной двойной асферической взаимно рассчитанной системой линз Aspherics² и системой фокусировки "Triple Zoom Motion", а довольно широкий ассортимент возможных вариантов питания и просто невероятное количество аксессуаров, делает этот прибор самым многофункциональным и вариабельным источником света в индустрии. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.

В комплекте с ним поставляется светозащитное кольцо, шторки и лампа накаливания 150 Вт.