Характеристики:
- углы фокуса (диапазон), град. – 48 - 4,5
- интенсивность фокуса – 1:23
- потребляемая мощность – 100W (12V); 150W (24V)
- крепеж, мм – 16 цоколь (мама)
- вес, г – 558
Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight SETDLH4-12-E – галогенный осветительный прибор с балластом постоянного тока DIMTA3, мощностью 100-150 Вт.
Четвертое поколение осветителей является лучшим профессиональным осветительным прибором в мире. Прибор оснащен патентованной двойной асферической взаимно рассчитанной системой линз Aspherics² и системой фокусировки "Triple Zoom Motion", а довольно широкий ассортимент возможных вариантов питания и просто невероятное количество аксессуаров, делает этот прибор самым многофункциональным и вариабельным источником света в индустрии. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.
В комплекте с ним поставляется светозащитное кольцо, шторки и лампа накаливания 150 Вт.
Характеристики:
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