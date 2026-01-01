Dedolight SETDLH200SDTS галогенный осветительный прибор

За счет расположения лампы накаливания в точке фокуса софтбокса, прибор обеспечивает идеально ровное распределение светового потока по всей светящейся поверхности и более высокую светоотдачу. Светоотдача почти вдвое больше по сравнению с вариантом, когда софтбокс устанавливается перед прибором с линзой Френеля. Прибор очень эффективен, имеет малое потребление электроэнергии (есть версия питания от аккумулятора). Также к числу его достоинств можно отнести высокую интенсивность при малой потребляемой мощности, изменение цветовой температуры путем замены лампы, компактность.
Характеристики:
- лампа:
- 5600к - dl200hrb (hmi 200w/se) одноцокольная, метало-галогенная
- 3200k - dl200thrb галогенно-керамическая
- длина кабеля, м – 7
- крепеж – 16 мм втулка/28мм штырь
- ультрафиолет – двойная защита от UV, пригоден для освещения объектов повышенной чувствительности к ультрафиолету
- вес, г – 1500