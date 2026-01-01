Артикул: NVF-8587

Dedolight SETDLH200SDTPA3 – галогенный осветительный прибор с балластом постоянного тока DEB200DT, мощностью 200 Вт и цветовой температурой 3200-5500 К.

Источник света предназначен исключительно для работы с софт-боксами разного размера и формы. Работает с метало-галогенными лампами DL200DHR (5600К) и галогенно-керамическими DL200THR (3200К). Имеет беспрецедентно низкий уровень UV для этого класса приборов, двойная система защиты. Пригоден для использования с объектами повышенной чувствительности к ультрафиолету. Вес, кг – 1,5.

В комплекте с ним поставляется кабель, прибор-балласт, софтбокс PanAura3 и лампа дневного света мощностью 200 Вт.