Артикул: NVF-8586

Dedolight SETDLH200SDTM – галогенный осветительный прибор с балластом постоянного тока DEB200DT, мощностью 200 Вт и цветовой температурой 3200-5500 К.

Источник света предназначен для работы с софтбоксами разного размера и формы. Работает с металлогалогенными лампами DL200DHR (5600 К) и галогеннокерамическими DL200THR (3200 К). Имеет беспрецедентно низкий уровень UV для этого класса приборов, двойная система защиты. Пригоден для использования с объектами повышенной чувствительности к ультрафиолету. Вес, кг – 1,5.

В комплекте с ним поставляется кабель, прибор-балласт, средний софтбокс и лампа дневного света мощностью 200 Вт.