Dedolight SETDLH1x150SXS-E галогенный осветительный прибор

Описание

Встроенный в корпус прибора и регулируемый по размеру адаптер позволяет в считанные секунды установить любой из софтбоксов: 90 мм для Dedoflex Mini софтбокс (DSBSXS) или 130 мм для Малого (DSBSS) или Среднего (DSBSM) Dedoflex в случае, когда необходима большая площадь рассеивателя.

При работе с 12V лампами может запитываться от аккумуляторного пояса.

Характеристики: