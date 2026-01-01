Артикул: NVF-8583

Dedolight SETDLH1x150SS-E – галогенный осветительный прибор с балластом постоянного тока DT24-1, мощностью 100 Вт-150 Вт.

Низковольтный источник мягкого света с диммером можно использовать в мобильной съемочной группе. Прибор карманного формата, благодаря выдвигающимся приемным гнездам (патент Dedolight), его можно использовать с софтбоксами трех размеров. Это обеспечивает DLH1x150S широкий диапазон применения. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.

В комплекте с ним поставляется малый софтбокс, жаростойкая сумка и лампа накаливания мощностью 150 Вт.