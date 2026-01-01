Dedolight SETDLH1x150SS-E галогенный осветительный прибор

Встроенный в корпус прибора и регулируемый по размеру адаптер, позволяет в считанные секунды установить любой из софтбоксов: 90мм для Dedoflex Mini софтбокс (DSBSXS) или 130мм для Малого (DSBSS) или Среднего (DSBSM) Dedoflex в случае, когда необходима большая площадь рассеивателя.
При работе с 12V лампами может запитываться от аккумуляторного пояса.
Характеристики:
- входящий ток, В – 12/24
- максимальное потребление, Вт – 150
- крепление – цоколь 16 мм "мама"
- фотометрия (с лампой 24в/150 вт):
- с малым софтбоксом silver dome small – 3 м-78 люкс
- со средним софтбоксом silver dome medium – 3 м-81 люкс
- вес, г – 600