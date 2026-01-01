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Dedolight SETDLH1x150SS-E галогенный осветительный прибор

Dedolight SETDLH1x150SS-E галогенный осветительный прибор

Dedolight
Артикул: NVF-8583

Dedolight SETDLH1x150SS-E – галогенный осветительный прибор с балластом постоянного тока DT24-1, мощностью 100 Вт-150 Вт.

Низковольтный источник мягкого света с диммером можно использовать в мобильной съемочной группе. Прибор карманного формата, благодаря выдвигающимся приемным гнездам (патент Dedolight), его можно использовать с софтбоксами трех размеров. Это обеспечивает DLH1x150S широкий диапазон применения. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.

В комплекте с ним поставляется малый софтбокс, жаростойкая сумка и лампа накаливания мощностью 150 Вт.

Описание

Встроенный в корпус прибора и регулируемый по размеру адаптер, позволяет в считанные секунды установить любой из софтбоксов: 90мм для Dedoflex Mini софтбокс (DSBSXS) или 130мм для Малого (DSBSS) или Среднего (DSBSM) Dedoflex в случае, когда необходима большая площадь рассеивателя.

При работе с 12V лампами может запитываться от аккумуляторного пояса.

Характеристики:

  • входящий ток, В – 12/24
  • максимальное потребление, Вт – 150
  • крепление – цоколь 16 мм "мама"
  • фотометрия (с лампой 24в/150 вт):
    • с малым софтбоксом silver dome small – 3 м-78 люкс
    • со средним софтбоксом silver dome medium – 3 м-81 люкс
  • вес, г – 600

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