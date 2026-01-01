images
Dedolight SETDLH1x150SM-E галогенный осветительный прибор

Dedolight SETDLH1x150SM-E галогенный осветительный прибор

Dedolight
Артикул: NVF-8582

Dedolight SETDLH1x150SM-E – галогенный осветительный прибор с балластом постоянного тока DT24-1, мощностью 100 Вт-150 Вт.

Низковольтный источник мягкого света с диммером можно использовать в мобильной съемочной группе. Прибор карманного формата, благодаря выдвигающимся приемным гнездам (патент Dedolight), его можно использовать с софтбоксами трех размеров. Это обеспечивает DLH1x150S широкий диапазон применения. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.

В комплекте с ним поставляется средний софтбокс, жаростойкая сумка и лампа накаливания мощностью 150 Вт. 

Описание

Встроенный в корпус прибора и регулируемый по размеру адаптер, позволяет в считанные секунды установить любой из софтбоксов: 90мм для Dedoflex Mini софтбокс (DSBSXS) или 130мм для Малого (DSBSS) или Среднего (DSBSM) Dedoflex в случае, когда необходима большая площадь рассеивателя.

При работе с 12V лампами может запитываться от аккумуляторного пояса.

Характеристики:

  • входящий ток, В – 12/24
  • максимальное потребление, Вт – 150
  • крепление – цоколь 16 мм "мама"
  • фотометрия (с лампой 24в/150 вт):
    • с малым софтбоксом silver dome small – 3 м-78 люкс
    • со средним софтбоксом silver dome medium – 3 м-81 люкс
  • вес, г – 600

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Абидмиан Л.Сайед
Абидмиан Л.Сайед
Сара Мун: жизнь в кадре и за кадром
Сара Мун: жизнь в кадре и за кадром
Урок 1 из цикла видеоуроков про фотографию. Азбука фотографии. Ведет Ю.Храмов
Урок 1 из цикла видеоуроков про фотографию. Азбука фотографии. Ведет Ю.Храмов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.