Артикул: NVF-8581

Dedolight SETDLH1x1200SD – галогенный осветительный прибор мягкого света, с балластом постоянного тока DEB1200D.

Прибор с питанием от сети, способный работать с лампами G22 мощностью до 1200 Вт. Оптическая система использует двухлинзовую конфигурацию в сочетании с уникальной фокусировкой зеркала и объектива, что обеспечивает широкий диапазон фокусировки 1:18. Прибор имеет противоударную конструкцию и эффективное конвекционное охлаждение. Цветовая температура 5500 К. Размер, мм – 292x328x270,5. Вес, кг – 10,5.

В комплекте с ним поставляется кабель прибор-балласт, софтбокс PanАura 7, лампа дневного света 1200Вт.