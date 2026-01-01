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Dedolight SETDLH1200D галогенный осветительный прибор

Dedolight SETDLH1200D галогенный осветительный прибор

Dedolight
Артикул: NVF-8579

Dedolight SETDLH1200D – галогенный осветительный прибор с балластом постоянного тока DEB1200D, мощностью 800-1200 Вт.

Прибор с питанием от сети, способный работать с лампами G22 мощностью до 1200 Вт. Оптическая система использует двухлинзовую конфигурацию в сочетании с уникальной фокусировкой зеркала и объектива, что обеспечивает широкий диапазон фокусировки 1:18. Прибор имеет противоударную конструкцию и эффективное конвекционное охлаждение. Цветовая температура 5500 К. Размер, мм – 292x328x270,5. Вес, кг – 10,5.

В комплекте с ним поставляется светозащитное кольцо, шторки и лампа дневного света мощностью 1200 Вт.

Описание

Dedolight SETDLH1200D галогенный осветительный прибор

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