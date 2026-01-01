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Dedolight SETDLH1000TPO-E галогенный осветительный прибор

Dedolight SETDLH1000TPO-E галогенный осветительный прибор

Dedolight
Артикул: NVF-8578

Dedolight SETDLH1000TPO-E – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт.

Прибор с питанием от сети, способный работать с лампами G22 мощностью до 1000 Вт. Оптическая система использует двухлинзовую конфигурацию в сочетании с уникальной фокусировкой зеркала и объектива, что обеспечивает широкий диапазон фокусировки 1:18. Прибор имеет противоударную конструкцию и эффективное конвекционное охлаждение. Цветовая температура 3200 К. Вес, кг – 10,5. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.

В комплекте с ним поставляется светозащитное кольцо, шторки и лампа накаливания 1000 Вт с цоколем G22.

Описание

Dedolight SETDLH1000TPO-E галогенный осветительный прибор

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