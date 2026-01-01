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Dedolight SETDLH1000SPPA5-E галогенный осветительный прибор

Dedolight SETDLH1000SPPA5-E галогенный осветительный прибор

Dedolight
Артикул: NVF-8574

Dedolight SETDLH1000SPPA5-E – галогенный осветительный прибор DLH1000SPLUS-E мощностью 1000 Вт.

Прибор очень легкий и компактный, используется с жаропрочными октобоксами и софтбоксами большого размера. В приборе предусмотрено быстросъемное кольцо с изменяющимся размером благодаря чему возможно использовать октобоксы разных систем. В комплект входит защитная кварцевая трубка. Цветовая температура 3200 К.

В комплекте с ним поставляется софтбокс PanAura 5, жаростойкая сумка, 1000 Вт лампа накаливания.

Описание

Dedolight SETDLH1000SPPA5-E галогенный осветительный прибор

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