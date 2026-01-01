Артикул: NVF-8573

Dedolight SETDLH1000SPM-E – галогенный осветительный прибор DLH1000SPLUS-E мощностью 1000 Вт.

Прибор очень легкий и компактный, используется с жаропрочными октобоксами и софтбоксами большого размера. В приборе предусмотрено быстросъемное кольцо с изменяющимся размером, благодаря чему возможно использовать октобоксы разных систем. В комплект входит защитная кварцевая трубка. Цветовая температура 3200 К.

В комплекте с ним поставляется средний софтбокс, жаростойкая сумка, 1000Вт лампа накаливания.