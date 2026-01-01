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Dedolight DLHM4-300SE-E галогенный осветительный прибор 150 Вт 3200 К

Dedolight DLHM4-300SE-E галогенный осветительный прибор 150 Вт 3200 К

Dedolight
Артикул: NVF-8557

Dedolight DLHM4-300SE-E – галогенный осветительный прибор мощностью 150 Вт.

Точечный галогенный студийный прибор, направленный источник постоянного освещения с системой асферических линз Aspherics2. Работает от встроенного электронного блока питания. Модель SE имеет функцию внешнего диммирования. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.

Описание

Характеристики:

  • углы фокуса (диапазон), град. – 48 - 4,5
  • интенсивность фокуса – 1:20
  • потребляемая мощность – 150W 
  • цветовая температура – 3200 К
  • крепеж, мм – 16 втулка
  • вес, г – 1020

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