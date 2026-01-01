Dedolight DLHM4-300SE-E галогенный осветительный прибор 150 Вт 3200 К

Характеристики:
- углы фокуса (диапазон), град. – 48 - 4,5
- интенсивность фокуса – 1:20
- потребляемая мощность – 150W
- цветовая температура – 3200 К
- крепеж, мм – 16 втулка
- вес, г – 1020
Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight DLHM4-300SE-E – галогенный осветительный прибор мощностью 150 Вт.
Точечный галогенный студийный прибор, направленный источник постоянного освещения с системой асферических линз Aspherics2. Работает от встроенного электронного блока питания. Модель SE имеет функцию внешнего диммирования. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.
Характеристики:
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