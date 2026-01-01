Dedolight DLHM4-300E галогенный осветительный прибор 150 Вт

Артикул: NVF-8556

Dedolight DLHM4-300E – галогенный осветительный прибор мощностью 150 Вт.

Точечный галогенный студийный прибор, направленный источник постоянного освещения с системой асферических линз Aspherics2. Работает от встроенного электронного блока питания. Для внешнего диммирования прибора можно использовать вариант SE, тогда как для контроля по протоколу DMX – версию DMX. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.