Dedolight DLHM4-100 галогенный осветительный прибор 100 Вт

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight DLHM4-100 – галогенный осветительный прибор мощностью 100 Вт.
Точечный галогенный студийный прибор, направленный источник постоянного освещения с системой асферических линз Aspherics2. Работает от встроенного электронного блока питания. Для внешнего диммирования прибора можно использовать вариант SE, тогда как для контроля по протоколу DMX – версию DMX.
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