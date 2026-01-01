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Dedolight DLH4x150S галогенный осветительный прибор 4х100 Вт-150 Вт

Dedolight DLH4x150S галогенный осветительный прибор 4х100 Вт-150 Вт

Dedolight
Артикул: NVF-8549

Dedolight DLH4x150S – галогенный осветительный прибор мощностью 4х100-150 Вт.

Прибор работает от блоков питания DT4X150, DT24-3 или DT12-4. Рабочее напряжение 220В. Потребляемая мощность 600 Вт. Использует лампы 4Х24V 150W DL150. Вес, г – 800.

Описание

Специализированный источник мягкого света. Имеет четыре рефлектора и четыре низковольтные лампы в одном корпусе. Количество света, получаемое на выходе из софтбокса, сравнимо с количеством света от софтбокса на 2kW, приборе с линзой Френеля. Используется с малыми, средними или большими софтбоксами, причем количество света практически не зависит от типа софтбокса, тогда как площадь светящегося тела становится намного больше. Поверхность софтбокса остается ровно освещенной вне зависимости от количества ламп, работающих в данный момент. В зависимости от того, какой источник питания используется, можно диммировать индивидуально каждую из ламп, что позволяет варьировать уровень теплых тонов в световом потоке.

Характеристики:

  • лампа – 4Х4V 150W DL150
  • рабочее напряжение, В – 220
  • потребляемая мощность, Вт – 600
  • длина кабеля, м – 1,7
  • цоколь лампы – G6,35
  • крепеж, мм – втулка 16/штырь 28
  • вес, г – 800

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