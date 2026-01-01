Dedolight DLH200SDT галогенный осветительный прибор 200 Вт 3200-5500 К

Описание

За счет расположения лампы накаливания в точке фокуса софт-бокса, прибор обеспечивает идеально ровное распределение светового потока по всей светящейся поверхности и более высокую светоотдачу. Светоотдача почти вдвое больше по сравнению с вариантом, когда софт-бокс устанавливается перед прибором с линзой Френеля. Прибор очень эффективен, имеет малое потребление электроэнергии (есть версия питания от аккумулятора). Также к числу его достоинств можно отнести высокую интенсивность при малой потребляемой мощности, изменение цветовой температуры путем замены лампы, компактность.

Характеристики: