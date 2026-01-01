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Dedolight DLH200SDT галогенный осветительный прибор 200 Вт 3200-5500 К
Dedolight DLH200SDT галогенный осветительный прибор 200 Вт 3200-5500 К
Dedolight DLH200SDT галогенный осветительный прибор 200 Вт 3200-5500 К

Dedolight DLH200SDT галогенный осветительный прибор 200 Вт 3200-5500 К

Dedolight
Артикул: NVF-8545

Dedolight DLH200SDT – галогенный осветительный прибор мощностью 200 Вт и цветовой температурой 3200-5500 К.

Источник света предназначен исключительно для работы с софт-боксами разного размера и формы. Работает с метало-галогенными лампами DL200DHR (5600К) и галогенно-керамическими DL200THR (3200К). Имеет беспрецедентно низкий уровень UV для этого класса приборов, двойная система защиты. Пригоден для использования с объектами повышенной чувствительности к ультрафиолету. Вес, кг – 1,5.

Описание

За счет расположения лампы накаливания в точке фокуса софт-бокса, прибор обеспечивает идеально ровное распределение светового потока по всей светящейся поверхности и более высокую светоотдачу. Светоотдача почти вдвое больше по сравнению с вариантом, когда софт-бокс устанавливается перед прибором с линзой Френеля. Прибор очень эффективен, имеет малое потребление электроэнергии (есть версия питания от аккумулятора). Также к числу его достоинств можно отнести высокую интенсивность при малой потребляемой мощности, изменение цветовой температуры путем замены лампы, компактность. 

Характеристики:

  • лампа:
    • 5600к - dl200hrb (hmi 200w/se) одноцокольная, метало-галогенная
    • 3200k - dl200thrb галогенно-керамическая
  • длина кабеля, м – 7
  • крепеж – 16 мм втулка/28мм штырь
  • ультрафиолет – двойная защита от UV, пригоден для освещения объектов повышенной чувствительности к ультрафиолету
  • вес, г – 1500

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