Dedolight DLH1x150S галогенный осветительный прибор 100 Вт-150 Вт

Описание

Встроенный в корпус прибора и регулируемый по размеру адаптер, позволяет в считанные секунды установить любой из софтбоксов: 90мм для Dedoflex Mini софтбокс (DSBSXS) или 130мм для Малого (DSBSS) или Среднего (DSBSM) Dedoflex в случае, когда необходима большая площадь рассеивателя.

Данный осветитель работает от блока питания DT24-1 со встроенным диммером (заказывается отдельно). При работе с 12V лампами может запитываться от аккумуляторного пояса.

Характеристики: