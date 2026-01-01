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Dedolight DLH1200D галогенный осветительный прибор 800-1200 Вт 5500 К

Dedolight DLH1200D галогенный осветительный прибор 800-1200 Вт 5500 К

Dedolight
Артикул: NVF-8463

Dedolight DLH1200D – галогенный осветительный прибор мощностью 800-1200 Вт.

Прибор с питанием от сети, способный работать с лампами G22 мощностью до 1200 Вт. Оптическая система использует двухлинзовую конфигурацию в сочетании с уникальной фокусировкой зеркала и объектива, что обеспечивает широкий диапазон фокусировки 1:18. Прибор имеет противоударную конструкцию и эффективное конвекционное охлаждение. Цветовая температура 5500 К. Размер, мм – 292x328x270,5. Вес, кг – 10,5.

Описание

Dedolight DLH1200D галогенный осветительный прибор 800-1200 Вт 5500 К

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