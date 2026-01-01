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Dedolight DLH1000T галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К

Dedolight DLH1000T галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К

Dedolight
Артикул: NVF-8459

Dedolight DLH1000T – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт.

Прибор с питанием от сети способный работать с лампами G22 мощностью до 1000 Вт. Оптическая система использует двухлинзовую конфигурацию в сочетании с уникальной фокусировкой зеркала и объектива, что обеспечивает широкий диапазон фокусировки 1:18. Прибор имеет противоударную конструкцию и эффективное конвекционное охлаждение. Цветовая температура 3200 К. Вес, кг – 10,5.

Описание

Dedolight DLH1000T галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К

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