Dedolight DLH1000SPLUS-E галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К

Артикул: NVF-8458

Dedolight DLH1000SPLUS-E – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт.

Прибор очень легкий и компактный, используется с жаропрочными октобоксами и софтбоксами большого размера. В приборе предусмотрено быстросъемное кольцо с изменяющимся размером благодаря чему возможно использовать октобоксы разных систем. В комплект входит защитная кварцевая трубка. Цветовая температура 3200 К.