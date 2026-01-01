Dedolight DLH1000SPLUS-E галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight DLH1000SPLUS-E – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт.
Прибор очень легкий и компактный, используется с жаропрочными октобоксами и софтбоксами большого размера. В приборе предусмотрено быстросъемное кольцо с изменяющимся размером благодаря чему возможно использовать октобоксы разных систем. В комплект входит защитная кварцевая трубка. Цветовая температура 3200 К.
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