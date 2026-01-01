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Dedolight DLH1000S-E галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К

Dedolight DLH1000S-E галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К

Dedolight
Артикул: NVF-8457

Dedolight DLH1000S-E – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт.

Прибор очень легкий и компактный, используется только с жаропрочными софтбоксами. В приборе предусмотрено быстросъемное кольцо с изменяющимся размером благодаря чему возможно использовать софтбоксы разных систем, таких как Dedoflex, Chimera, Photoflex, Westcott или любую другую марку прямоугольных термостойких софтбоксов. В комплект входит защитная кварцевая трубка. Вес, кг – 0,8. Цветовая температура 3200 К.

Данный прибор работает с кабелем типа Schuko.

Описание

Dedolight DLH1000S-E галогенный осветительный прибор 1000 Вт 3200 К

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