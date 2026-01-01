ProfotoProRing2 plus UV (300519) кольцевая вспышка

Вспышка оснащена двумя мощными вентиляторами охлаждения, которые с легкостью ее остужают. Суммарная мощность до 2400 Вт/мин.
Основное новшество в новой серии ProRing2 Plus - улучшенный разъем подключения. Разъемы герметичны, что уменьшает шанс попадания пыли и влаги внутрь генератора. Вспышка совместима с генераторами Pro-8a Air, Pro-B4 Air, Pro-B3 AirS, Pro-7a, Pro-7s, Pro-7b, Pro-B2 и D4.
Ведущее число (1200 Дж, 100 ISO, 2 м):
- ProRing Softlight Reflector - 45,4
- ProRing Close-Up Reflector - 45
- ProRing Widesoft Reflector - 22,1
Характеристики:
- пилотная лампа – 200 Вт (10x20 Вт)
- режимы работы пилотного света – кнопка on/off, расположенная на вспышке
- крепление для камеры – установочный винт 1/4" и 3/8"
- используемый предохранитель – 3,15 AT
- мощность, Дж– 2400 (макс.)
- совместимость – генераторы Pro-8a Air, Pro-B4 Air, Pro-B3 AirS, Pro-7a, Pro-7s, Pro-7b, Pro-B2 и D4
- угол направленности, град. – 75
- размер, см – 20х23х21
- вес, кг – 2,2