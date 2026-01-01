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ProfotoProRing2 plus UV (300519) кольцевая вспышка

ProfotoProRing2 plus UV (300519) кольцевая вспышка

Profoto
Артикул: NVF-7850

ProfotoProRing2 plus UV (300519) – кольцевая вспышка, совместимая со всеми световыми насадками серии ProRing, такими как PR Softlight, PR Widesoft и PR Close-up reflectors. Внутренний диаметр, мм – 100 позволяет использовать большинство объективов.

Описание

Вспышка оснащена двумя мощными вентиляторами охлаждения, которые с легкостью ее остужают.  Суммарная мощность до 2400 Вт/мин. 

Основное новшество в новой серии ProRing2 Plus - улучшенный разъем подключения. Разъемы герметичны, что уменьшает шанс попадания пыли и влаги внутрь генератора. Вспышка совместима с генераторами Pro-8a Air, Pro-B4 Air, Pro-B3 AirS, Pro-7a, Pro-7s, Pro-7b, Pro-B2 и D4.

Ведущее число (1200 Дж, 100 ISO, 2 м):

  • ProRing Softlight Reflector - 45,4
  • ProRing Close-Up Reflector - 45
  • ProRing Widesoft Reflector - 22,1

Характеристики:

  • пилотная лампа – 200 Вт (10x20 Вт) 
  • режимы работы пилотного света – кнопка on/off, расположенная на вспышке
  • крепление для камеры – установочный винт 1/4" и 3/8"
  • используемый предохранитель – 3,15 AT
  • мощность, Дж– 2400 (макс.)
  • совместимость  генераторы Pro-8a Air, Pro-B4 Air, Pro-B3 AirS, Pro-7a, Pro-7s, Pro-7b, Pro-B2 и D4
  • угол направленности, град. – 75
  • размер, см – 20х23х21
  • вес, кг – 2,2

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