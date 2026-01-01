ProfotoProRing2 plus UV (300519) кольцевая вспышка

Описание

Вспышка оснащена двумя мощными вентиляторами охлаждения, которые с легкостью ее остужают. Суммарная мощность до 2400 Вт/мин.

Основное новшество в новой серии ProRing2 Plus - улучшенный разъем подключения. Разъемы герметичны, что уменьшает шанс попадания пыли и влаги внутрь генератора. Вспышка совместима с генераторами Pro-8a Air, Pro-B4 Air, Pro-B3 AirS, Pro-7a, Pro-7s, Pro-7b, Pro-B2 и D4.

Ведущее число (1200 Дж, 100 ISO, 2 м):

ProRing Softlight Reflector - 45,4

ProRing Close-Up Reflector - 45

ProRing Widesoft Reflector - 22,1

Характеристики: