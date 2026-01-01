Profoto ProTwin UV 500 W, Magnum reflector (900719) генераторная голова

Голова имеет очень простой и вместе стем эфективный дизайн. Простая цилиндрическая конструкция позволяет ее легко настраивать и упаковывать для транспортировки. Генераторная голова снабжена вентилятором принудительного охлаждения, что дает возможность работать сней в самых экстремальных условиях.
Моделрующий свет дает 500 ватная галогеновая лампа.
Характеристики:
- максимальная мощность вт/сек – 6000
- заменяемая пользователем ксеноновая лампа-вспышка – да
- сменный отражатель – да
- совместимость – все Profoto светоформирующие инструменты
- защита от замыкания – термостат
- моделирование light on/off переключатель – да
- защитный колпак – да
- принудительное охлаждение – да
- размер, см – 10х28,5
- вес, кг – 2,6