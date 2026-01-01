Артикул: NVF-7844

Profoto ProTwin UV 500 W, Magnum reflector (900719) – генераторная голова имеет две импульсные U-образные лампы в одном корпусе (4800 Дж). Лампы запускаются разными входами, то есть одну головку можно подключить к двум разным выходам или двум генераторам. Цветовая температура, К – 5400.