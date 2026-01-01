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Profoto ProTwin UV 500 W, Magnum reflector (900719) генераторная голова

Profoto ProTwin UV 500 W, Magnum reflector (900719) генераторная голова

Profoto
Артикул: NVF-7844

Profoto ProTwin UV 500 W, Magnum reflector (900719) – генераторная голова имеет две импульсные U-образные лампы в одном корпусе (4800 Дж). Лампы запускаются разными входами, то есть одну головку можно подключить к двум разным выходам или двум генераторам. Цветовая температура, К – 5400.

Описание

Голова имеет очень простой и вместе стем эфективный дизайн. Простая цилиндрическая конструкция позволяет ее легко настраивать и упаковывать для транспортировки. Генераторная голова снабжена вентилятором принудительного охлаждения, что дает возможность работать сней в самых экстремальных условиях.

Моделрующий свет дает 500 ватная галогеновая лампа.

Характеристики:

  • максимальная мощность вт/сек – 6000
  • заменяемая пользователем ксеноновая лампа-вспышка – да
  • сменный отражатель – да
  • совместимость – все Profoto светоформирующие инструменты
  • защита от замыкания – термостат
  • моделирование light on/off переключатель – да
  • защитный колпак – да
  • принудительное охлаждение – да
  • размер, см – 10х28,5
  • вес, кг – 2,6

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