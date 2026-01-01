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Profoto ProRing plus UV (300514) кольцевая вспышка

Profoto ProRing plus UV (300514) кольцевая вспышка

Profoto
Артикул: NVF-7849

Profoto ProRing plus UV (300514) – кольцевая вспышка совместимая со всеми световыми насадками серии ProRing, такими как PR Softlight, PR Widesoft и PR Close-up reflectors. Внутренний диаметр, мм – 100 позволяет использовать большинство объективов.

Описание

Основное новшество в новой серии ProRing Plus улучшенный разъем подключения. Разъемы герметичны, что уменьшает шанс попадания пыли и влаги внутрь генератора. Вспышка совместима с генераторами Pro-8a Air, Pro-B4 Air, Pro-B3 AirS, Pro-7a, Pro-7s, Pro-7b, Pro-B2 и D4.

Ведущее число (1200 Дж, 100 ISO, 2 м):

  • ProRing Softlight Reflector - 45,4
  • ProRing Close-Up Reflector - 45
  • ProRing Widesoft Reflector - 22,1

Характеристики:

  • пилотная лампа – отсутствует
  • крепление для камеры – установочный винт 1/4" и 3/8"
  • мощность, Дж – 9600 (макс.)
  • совместимость генераторы pro-8a air, pro-b4 air, pro-b3 airs, pro-7a, pro-7s, pro-7b, pro-b2 и d4,
  • угол направленности, град. – 75
  • размер, см – 20х23х21
  • вес, кг – 1,8

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