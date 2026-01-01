Profoto ProRing plus UV (300514) кольцевая вспышка

Основное новшество в новой серии ProRing Plus улучшенный разъем подключения. Разъемы герметичны, что уменьшает шанс попадания пыли и влаги внутрь генератора. Вспышка совместима с генераторами Pro-8a Air, Pro-B4 Air, Pro-B3 AirS, Pro-7a, Pro-7s, Pro-7b, Pro-B2 и D4.
Ведущее число (1200 Дж, 100 ISO, 2 м):
- ProRing Softlight Reflector - 45,4
- ProRing Close-Up Reflector - 45
- ProRing Widesoft Reflector - 22,1
Характеристики:
- пилотная лампа – отсутствует
- крепление для камеры – установочный винт 1/4" и 3/8"
- мощность, Дж – 9600 (макс.)
- совместимость – генераторы pro-8a air, pro-b4 air, pro-b3 airs, pro-7a, pro-7s, pro-7b, pro-b2 и d4,
- угол направленности, град. – 75
- размер, см – 20х23х21
- вес, кг – 1,8