Profoto ProHead plus UV 500W (900753) генераторная голова

Описание

Одно из наиболее важных улучшений серии plus, новый улучшенный разъем подключения. Разъемы герметичны, что уменьшает шанс попадания пыли и влаги внутрь генератора.

Усиленное крепление для более надежной фиксации прибора исключает возможность самопроизвольного раскручивания. Дополнительное отверстие в крепежной системе дает новые варианты монтажа головы на стойку, журавль или пантограф.

Голова оснащена новыми лампами Perfect Arc flashtube что значительно улучшает характеристики импульса на малых мощностях. Perfect Arc также обеспечивает стабильный цвет и импульс от вспышки к вспышке на всех мощностях. Совместимы со всеми предыдущими поколениями ProHead и Pro-7.

И наконец пайрекс-колпак теперь еще толще, что делает его еще более надежным и безопасным в работе.

Характеристики: