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Profoto ProB Head plus UV Zoom (900794) генераторная голова

Profoto ProB Head plus UV Zoom (900794) генераторная голова

Profoto
Артикул: NVF-7848

Profoto ProB Head plus UV Zoom (900794) – маленькая и легкая голова для генераторов серии Pro. Голова совместима с генераторами Pro-B4 Air, Pro-B3 AirS, Pro-B2 и Pro-7b. Она также совместима со всеми световыми насадками и софтбоксами Profoto.

Описание

Одно из наиболее важных улучшений серии plus, новый улучшенный разъем подключения. Разъемы герметичны, что уменьшает шанс попаданя пыли и влаги внутрь генератора.

Усиленное крепление для более надежной фиксации прибора исключает возможность самопроизвольного раскручивания. Дополнительное отверстие в крепежной системе дает новые варианты монтажа головы на стойку, журавль или пантограф.

Голова оснащена новыми лампами Perfect Arc flashtube что значительно улучшает характеристики импульса на малых мощностях. Perfect Arc также обеспечивает стабильный цвет и импульс от вспышки к вспышке на всех мощностях. Совместимы со всеми предыдущими поколениями ProHead и Pro-7.

И наконец пайрекс-колпак теперь еще толще, что делает его еще более надежным и безопасным в работе.

В комплекте ZOOM рефлектор.

Характеристики:

  • совместимостьPro-B4 Air, Pro-B3 AirS, Pro-B2, Pro-7b
  • мощность, Дж – 1200
  • пилотная лампа – 100 Вт E11 120V
  • система охлаждения – встроенный вентилятор
  • байонет – ProFoto
  • размер, см – 10х22
  • вес, кг – 1,8

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