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Profoto Pro-B4 Air (901084) генератор
Profoto Pro-B4 Air (901084) генератор
Profoto Pro-B4 Air (901084) генератор
Profoto Pro-B4 Air (901084) генератор

Profoto Pro-B4 Air (901084) генератор

Profoto
Артикул: NVF-7835

Profoto Pro-B4 Air (901084) – аккумуляторный, полностью асимметричный генератор, мощностью 1000 Дж. имеет два выхода и возможностью регулировки длины импульса. Длина импульса до 1/25000 сек, скорость зарядки 0,03-0,99 сек.

Описание

Генератор Pro-B4 на сегодняшний день является самой быстрой аккумуляторной вспышкой из представленных на рынке.

Он выдает чрезвычайно короткие импульсы вспышек длительностью до 1/25000 секунды. При этом он очень быстро перезаряжается. На нижних значениях мощности вспышки генератор способен выдавать до 30 импульсов в секунду, тогда как при полной мощности прибор перезарядится чуть менее, чем за секунду.

Прибор оснащен двумя независимыми выходами для импульсных ламп с индивидуальными элементами управления и дисплеями.

Уникальная Air система которой оснащен генератор является самой быстрой системой радиосинхронизации. Она также предусматривает управление генератором Pro-B4 с камеры, с компьютера или компактного радиопульта.

Характеристики:

  • время зарядки аккумулятора, м – 45
  • время перезарядки max мощность, с – 0,99
  • время перезарядки min мощность, с – 0,03
  • глубина регулировки – 1/1-1/1000 (11 f), шаг 0,1 ступени
  • длина импульса t 0,1 с – 1/2000-1/11000
  • длина импульса t 0,5 с – 1/5500-1/25000
  • индикация – визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
  • кол-во срабатываний при полном заряде батареи – 1000 Дж - 220 импульсов, минимальная мощность - более 50000 импульсов
  • количество выходов под головы – 2
  • встроенная радиосинхронизация Profoto Air – есть
  • пыле- влагозащищенность для работы в экстремальных условиях – есть
  • разъем подключения генератор-головка – разъем Profoto круглый
  • режимы работы пилотного света – выкл., полная мощность, принудительное отключение, пропорционально, таймер
  • сброс энергии – автоматический
  • синхронизация – встроенные функция радиосинхронизации Profoto Air, световая ловушка (в т.ч. ик-диапазон), синхровход
  • тип генератора – асимметричный, батарейный генератор
  • мощность, Дж – 1000
  • размер, см – 31,5х25х18
  • вес (в упаковке), кг – 12,47

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