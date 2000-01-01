Profoto Pro-B4 Air (901084) генератор

Описание

Генератор Pro-B4 на сегодняшний день является самой быстрой аккумуляторной вспышкой из представленных на рынке.

Он выдает чрезвычайно короткие импульсы вспышек длительностью до 1/25000 секунды. При этом он очень быстро перезаряжается. На нижних значениях мощности вспышки генератор способен выдавать до 30 импульсов в секунду, тогда как при полной мощности прибор перезарядится чуть менее, чем за секунду.

Прибор оснащен двумя независимыми выходами для импульсных ламп с индивидуальными элементами управления и дисплеями.

Уникальная Air система которой оснащен генератор является самой быстрой системой радиосинхронизации. Она также предусматривает управление генератором Pro-B4 с камеры, с компьютера или компактного радиопульта.

Характеристики: