Profoto Pro-B4 Air (901084) генератор

Генератор Pro-B4 на сегодняшний день является самой быстрой аккумуляторной вспышкой из представленных на рынке.
Он выдает чрезвычайно короткие импульсы вспышек длительностью до 1/25000 секунды. При этом он очень быстро перезаряжается. На нижних значениях мощности вспышки генератор способен выдавать до 30 импульсов в секунду, тогда как при полной мощности прибор перезарядится чуть менее, чем за секунду.
Прибор оснащен двумя независимыми выходами для импульсных ламп с индивидуальными элементами управления и дисплеями.
Уникальная Air система которой оснащен генератор является самой быстрой системой радиосинхронизации. Она также предусматривает управление генератором Pro-B4 с камеры, с компьютера или компактного радиопульта.
Характеристики:
- время зарядки аккумулятора, м – 45
- время перезарядки max мощность, с – 0,99
- время перезарядки min мощность, с – 0,03
- глубина регулировки – 1/1-1/1000 (11 f), шаг 0,1 ступени
- длина импульса t 0,1 с – 1/2000-1/11000
- длина импульса t 0,5 с – 1/5500-1/25000
- индикация – визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
- кол-во срабатываний при полном заряде батареи – 1000 Дж - 220 импульсов, минимальная мощность - более 50000 импульсов
- количество выходов под головы – 2
- встроенная радиосинхронизация Profoto Air – есть
- пыле- влагозащищенность для работы в экстремальных условиях – есть
- разъем подключения генератор-головка – разъем Profoto круглый
- режимы работы пилотного света – выкл., полная мощность, принудительное отключение, пропорционально, таймер
- сброс энергии – автоматический
- синхронизация – встроенные функция радиосинхронизации Profoto Air, световая ловушка (в т.ч. ик-диапазон), синхровход
- тип генератора – асимметричный, батарейный генератор
- мощность, Дж – 1000
- размер, см – 31,5х25х18
- вес (в упаковке), кг – 12,47