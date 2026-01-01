Profoto Pro-8a 2400 Air (901002) генератор

Благодаря запатентованной технологии PiPE (Pre-Ignition Plasma Establishing – предстартовая плазменная подготовка) генераторы обеспечивают широкий диапазон мощности, уникальную устойчивость значения импульса и цветовой температуры в диапазоне ± 40 град. К по всему спектру мощности. Генератор оборудован системой Profoto Air, обеспечивающей удобное дистанционное управление и беспроводную синхронизацию.
Характеристики:
- регулировка мощности – 5-2400 Дж, инкрементами в 1/10 или 1/1 ступени
- время перезарядки, с – 0,05–0,9
- длина импульса t 0,5 с – 1/12000-1/1600
- мощность, Дж – 2400
- количество каналов – 2
- распределение энергии – симметричное и асимметричное
- сброс энергии – автоматический
- производительность – до 20 вспышек в секунду
- режимы работы пилотного света – пропорционально, полная мощность, выкл.,
- дистанционное управление и синхронизация – радиосинхронизация Profoto Air, световая ловушка (в т.ч. ик-диапазон), синхровход
- количество подключаемых голов – 2
- размер, см – 37x25x18
- вес, кг – 12,2