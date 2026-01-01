Profoto Pro-8a 2400 Air (901002) генератор

Артикул: NVF-7834

Profoto Pro-8a 2400 Air (901002) – профессиональный студийный генератор, обладающий самым широким диапазоном мощности. Скорость съемки варьируется до 20 кадров в секунду с сохранением точности в 1/50 f-числа между вспышками при всех настройках мощности.