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Profoto Pro-8a 2400 Air (901002) генератор
Profoto Pro-8a 2400 Air (901002) генератор
Profoto Pro-8a 2400 Air (901002) генератор

Profoto Pro-8a 2400 Air (901002) генератор

Profoto
Артикул: NVF-7834

Profoto Pro-8a 2400 Air (901002) – профессиональный студийный генератор, обладающий самым широким диапазоном мощности. Скорость съемки варьируется до 20 кадров в секунду с сохранением точности в 1/50 f-числа между вспышками при всех настройках мощности.

Описание

Благодаря запатентованной технологии PiPE (Pre-Ignition Plasma Establishing – предстартовая плазменная подготовка) генераторы обеспечивают широкий диапазон мощности, уникальную устойчивость значения импульса и цветовой температуры в диапазоне ± 40 град. К по всему спектру мощности. Генератор оборудован системой Profoto Air, обеспечивающей удобное дистанционное управление и беспроводную синхронизацию.

Характеристики:

  • регулировка мощности – 5-2400 Дж, инкрементами в 1/10 или 1/1 ступени
  • время перезарядки, с – 0,05–0,9
  • длина импульса t 0,5 с – 1/12000-1/1600
  • мощность, Дж – 2400
  • количество каналов – 2
  • распределение энергии – симметричное и асимметричное
  • сброс энергии – автоматический
  • производительность – до 20 вспышек в секунду
  • режимы работы пилотного света – пропорционально, полная мощность, выкл.,
  • дистанционное управление и синхронизация – радиосинхронизация Profoto Air, световая ловушка (в т.ч. ик-диапазон), синхровход
  • количество подключаемых голов – 2
  • размер, см – 37x25x18
  • вес, кг – 12,2

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