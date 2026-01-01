Profoto Pro-8a 1200 Air (901001) генератор

Артикул: NVF-7833

Profoto Pro-8a 1200 Air (901001) – профессиональный студийный генератор, обладающий самым широким диапазоном мощности. Скорость съемки варьируется от 2 (при мощности 1200 Дж) до 20 кадров в секунду с сохранением точности в 1/50 f-числа между вспышками при всех настройках мощности.