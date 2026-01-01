Profoto Pro-10 2400 Air TTL (901010) генератор

Характеристики:
- время перезарядки max мощность, с – 0,70
- время перезарядки min мощность, с – 0,02
- глубина регулировки – 11 f-stop (2400дж-2,4дж)
- длина импульса t 0.5 с – 1/12000–1/800 normal mode
- длина импульса t 0.5 с – 1/80000–1/1000 freeze mode
- индикация – визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
- количество выходов под головки – 2
- разъем подключения генератор-головка разъем – profoto круглый
- режимы работы пилотного света – выкл., любая мощность, полная мощность, пропорционально
- сеть питания и вольтаж – 100–127 v, 200–240 v, 50-60 hz
- синхронизация встроенные функции радиосинхронизация Profoto Air TTL, световая ловушка (в т.ч. ик-диапазон), синхровход
- энергия генератора, Дж – 2400
- вес, кг – 13,2