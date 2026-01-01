images
images
images
Profoto Pro-10 2400 Air TTL (901010) генератор
Profoto Pro-10 2400 Air TTL (901010) генератор
Profoto Pro-10 2400 Air TTL (901010) генератор

Profoto Pro-10 2400 Air TTL (901010) генератор

Profoto
Артикул: NVF-7832

Profoto Pro-10 2400 Air TTL (901010) – профессиональный студийный генератор серии PRO. Имеет два выхода, мощность 2400 Дж. Длина импульса до 1/80000 сек. Встроенная радиосинхронизация с поддержкой TTL.

Описание

Характеристики:

  • время перезарядки max мощность, с – 0,70
  • время перезарядки min мощность, с – 0,02
  • глубина регулировки – 11 f-stop (2400дж-2,4дж)
  • длина импульса t 0.5 с – 1/12000–1/800 normal mode
  • длина импульса t 0.5 с – 1/80000–1/1000 freeze mode
  • индикация – визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
  • количество выходов под головки – 2
  • разъем подключения генератор-головка разъем – profoto круглый
  • режимы работы пилотного света – выкл., любая мощность, полная мощность, пропорционально
  • сеть питания и вольтаж – 100–127 v, 200–240 v, 50-60 hz
  • синхронизация встроенные функции радиосинхронизация Profoto Air TTL, световая ловушка (в т.ч. ик-диапазон), синхровход
  • энергия генератора, Дж – 2400
  • вес, кг – 13,2

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Дэвид Сайднер - модный фотограф или фотограф мира моды
Дэвид Сайднер - модный фотограф или фотограф мира моды
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Георгий Рерберг – думающий, чувствующий, сложный
Георгий Рерберг – думающий, чувствующий, сложный
Софтбоксы для LED-панелей
Софтбоксы для LED-панелей
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.