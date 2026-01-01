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Profoto Li-Ion battery for Pro-B4 (including cassette) (900925) аккумулятор для генератора

Profoto Li-Ion battery for Pro-B4 (including cassette) (900925) аккумулятор для генератора

Profoto
Артикул: NVF-7837

Profoto Li-Ion battery for Pro-B4 (including cassette) (900925) – аккумулятор для генератора Pro-B4, с высокой пропускной способностью более 200 импульсов на полной мощности. Его отличает быстрая скорость зарядки – 45 мин. и длительный срок службы – до 1500 циклов. Вес, кг – 2 (приблизительно).

Описание

Profoto Li-Ion battery for Pro-B4 (including cassette) (900925) аккумулятор для генератора

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