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Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Li-Ion battery for Pro-B4 (including cassette) (900925) – аккумулятор для генератора Pro-B4, с высокой пропускной способностью более 200 импульсов на полной мощности. Его отличает быстрая скорость зарядки – 45 мин. и длительный срок службы – до 1500 циклов. Вес, кг – 2 (приблизительно).
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