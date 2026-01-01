Profoto D4 2400 Air Gen Kit (900892) генератор

Описание

D4 Air не может предложить настолько малую длительность импульса, как генераторы серии Pro, однако компенсирует это 4 независимыми выходами с раздельным управлением отдельными кнопками.

Он позволяет снимать очень большие серии снимков с максимальной скоростью, а постоянство характеристик светового импульса и цветовой температуры гарантирует абсолютную повторяемость результатов, снимок за снимком. Четыре независимых выхода с раздельным управлением отдельными кнопками позволяют создавать как малые, так и большие системы, используя всего один генератор.

Также он предлагает пользователю широкий диапазон в 8 ступеней (f-стопов) с точным управлением (шаг регулирования 0,1 ступени).

Уникальная функция настройки последовательности, задержки и интервала упрощает построение сложных схем освещения.

И конечно же, он оснащен системой Air.

Характеристики: