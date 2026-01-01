Profoto D4 2400 Air Gen Kit (900892) генератор

D4 Air не может предложить настолько малую длительность импульса, как генераторы серии Pro, однако компенсирует это 4 независимыми выходами с раздельным управлением отдельными кнопками.
Он позволяет снимать очень большие серии снимков с максимальной скоростью, а постоянство характеристик светового импульса и цветовой температуры гарантирует абсолютную повторяемость результатов, снимок за снимком. Четыре независимых выхода с раздельным управлением отдельными кнопками позволяют создавать как малые, так и большие системы, используя всего один генератор.
Также он предлагает пользователю широкий диапазон в 8 ступеней (f-стопов) с точным управлением (шаг регулирования 0,1 ступени).
Уникальная функция настройки последовательности, задержки и интервала упрощает построение сложных схем освещения.
И конечно же, он оснащен системой Air.
Характеристики:
- количество подключаемых голов – 4
- моделирующий свет, Вт – 500
- регулировка мощности – 1/10
- время перезарядки, с – 0,09-2,2
- длина импульса t 0, 5 с – 1/4500-1/600
- мощность, Дж – 2400
- распределение энергии – симметричное/асимметричное
- дистанционное управление и синхронизация – Air system
- режимы работы пилотного света – полная мощность, пропорциональный, выкл.
- количество каналов – 4
- размер, см – 32x28x20
- вес, кг – 11,5