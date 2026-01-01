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Profoto D4 1200 Air Gen Kit (900891) генератор
Profoto D4 1200 Air Gen Kit (900891) генератор

Profoto D4 1200 Air Gen Kit (900891) генератор

Profoto
Артикул: NVF-7858

Profoto D4 1200 Air Gen Kit (900891) – универсальный генератор, целью создания которого была съемка больших количеств высококачественных фотографий с максимальной скоростью без отклонений по мощности импульса и цветовой температуре.

Описание

D4 Air не может предложить настолько малую длительность импульса, как генераторы серии Pro, однако компенсирует это 4 независимыми выходами с раздельным управлением отдельными кнопками.

Он позволяет снимать очень большие серии снимков с максимальной скоростью, а постоянство характеристик светового импульса и цветовой температуры гарантирует абсолютную повторяемость результатов, снимок за снимком. Четыре независимых выхода с раздельным управлением отдельными кнопками позволяют создавать как малые, так и большие системы, используя всего один генератор.

Также он предлагает пользователю широкий диапазон в 8 ступеней (f-стопов) с точным управлением (шаг регулирования 0,1 ступени).

Уникальная функция настройки последовательности, задержки и интервала упрощает построение сложных схем освещения.

И конечно же он оснащен системой Air.

Характеристики:

  • количество подключаемых голов – 4
  • моделирующий свет, Вт – 500
  • регулировка мощности – 1/10
  • время перезарядки, с – 0,07-1,2
  • длина импульса t 0, 5 с – 1/7500-1/1000
  • мощность, Дж – 1200
  • распределение энергии – симметричное/асимметричное
  • дистанционное управление и синхронизация – Air system
  • режимы работы пилотного света – полная мощность, пропорциональный, выкл.
  • количество каналов – 4
  • размер, см – 29x28x20
  • вес, кг – 10

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