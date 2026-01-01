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Hensel Porty L 1200 Kit Original 2 комплект генераторного света
Hensel Porty L 1200 Kit Original 2 комплект генераторного света

Hensel Porty L 1200 Kit Original 2 комплект генераторного света

Hensel
Артикул: NVF-8173

Hensel Porty L 1200 Kit Original 2 – комплект генераторного света. Будет удобен для фотосъемки людей, фэшн- и спортивной фотографии, работе на выезде. Комплект упакован в удобную сумку на колесах Trolley Softbag VII. 

Внимание! Радиопередатчик в комплект не входит.

Описание

Комплект генераторного света. Будет удобен для фотосъемки людей, фэшн- и спортивной фотографии, работе на выезде. Комплект упакован в удобную сумку на колесах Trolley Softbag VII. 

Внимание! Радиопередатчик в комплект не входит.

Голова EH PRO MINI P совместима со всеми генераторами Porty, используется пилотная лампа Halostar 60 Вт.

Характеристики:

  • мощность, Дж – 1500
  • тип разъема – PORTY-round plug (круглый)
  • пилотная лампа – галогенная 60 Вт, цоколь GY 6,35
  • активное охлаждение – нет
  • держатель зонта – да
  • размер, см – 19x12,5x16
  • вес, кг – 2,6  

Аккумуляторный генератор Porty L 1200 стал первым перезаряжаемым генератором с тремя встроенными радиоресиверами. Не важно будете ли вы использовать систему Profoto Air, Hensel Strobe Wizard Plus, или freemask – этот прибор вам подойдет.

Характеристики:

  • регулировка мощности – 1/1-1/64
  • время полной зарядки аккумулятора, ч – 1
  • синхронизация – радиосинхронизация Hensel freemask; радиосинхронизация Hensel strobe wizard plus; радиосинхронизация Profoto air; световая ловушка (в т.ч. ик-диапазон); синхровход 6.35 мм
  • сброс энергии – автоматический
  • режимы работы пилотного света – выкл., полная мощность, таймер
  • охлаждение – активное, встроенный вентилятор
  • количество подключаемых голов – 2
  • используемые предохранители – 10A x2
  • количество срабатываний при полном заряде батареи – 230 импульсов на полной мощности 1/1
  • скорость перезарядки, с – 0,1-2
  • мощность, Дж – 1200
  • размер, см – 19,8x22,5x21,5
  • вес, кг – 5,9

Комплектация

  • Аккумуляторный генератор Porty L 1200 – 1 шт.
  • Голова EH PRO MINI P – 1 шт.
  • Зарядное устройство для быстрой зарядки Porty L – 1 шт.
  • Рефлектор 7” – 1 шт.
  • Алюминиевая стойка III – 1 шт.
  • Сумка Softbag VII De Luxe – 1 шт.
  • Комплект кабелей.

Внимание! Радиопередатчик не входит в комплект.

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