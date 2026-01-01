Hensel Porty L 1200 Kit Original 2 комплект генераторного света

Комплект генераторного света. Будет удобен для фотосъемки людей, фэшн- и спортивной фотографии, работе на выезде. Комплект упакован в удобную сумку на колесах Trolley Softbag VII.
Внимание! Радиопередатчик в комплект не входит.
Голова EH PRO MINI P совместима со всеми генераторами Porty, используется пилотная лампа Halostar 60 Вт.
Характеристики:
- мощность, Дж – 1500
- тип разъема – PORTY-round plug (круглый)
- пилотная лампа – галогенная 60 Вт, цоколь GY 6,35
- активное охлаждение – нет
- держатель зонта – да
- размер, см – 19x12,5x16
- вес, кг – 2,6
Аккумуляторный генератор Porty L 1200 стал первым перезаряжаемым генератором с тремя встроенными радиоресиверами. Не важно будете ли вы использовать систему Profoto Air, Hensel Strobe Wizard Plus, или freemask – этот прибор вам подойдет.
Характеристики:
- регулировка мощности – 1/1-1/64
- время полной зарядки аккумулятора, ч – 1
- синхронизация – радиосинхронизация Hensel freemask; радиосинхронизация Hensel strobe wizard plus; радиосинхронизация Profoto air; световая ловушка (в т.ч. ик-диапазон); синхровход 6.35 мм
- сброс энергии – автоматический
- режимы работы пилотного света – выкл., полная мощность, таймер
- охлаждение – активное, встроенный вентилятор
- количество подключаемых голов – 2
- используемые предохранители – 10A x2
- количество срабатываний при полном заряде батареи – 230 импульсов на полной мощности 1/1
- скорость перезарядки, с – 0,1-2
- мощность, Дж – 1200
- размер, см – 19,8x22,5x21,5
- вес, кг – 5,9