Hensel Porty L 1200 Kit Original 2 комплект генераторного света

Описание

Комплект генераторного света. Будет удобен для фотосъемки людей, фэшн- и спортивной фотографии, работе на выезде. Комплект упакован в удобную сумку на колесах Trolley Softbag VII.

Внимание! Радиопередатчик в комплект не входит.

Голова EH PRO MINI P совместима со всеми генераторами Porty, используется пилотная лампа Halostar 60 Вт.

Характеристики:

мощность, Дж – 1500

тип разъема – PORTY-round plug (круглый)

пилотная лампа – галогенная 60 Вт, цоколь GY 6,35

активное охлаждение – нет

держатель зонта – да

размер, см – 19x12,5x16

вес, кг – 2,6

Аккумуляторный генератор Porty L 1200 стал первым перезаряжаемым генератором с тремя встроенными радиоресиверами. Не важно будете ли вы использовать систему Profoto Air, Hensel Strobe Wizard Plus, или freemask – этот прибор вам подойдет.

Характеристики: