Hensel Porty L 1200 Kit Original 1 комплект генераторного света

Описание

Генераторная голова, которая входит в комплект, предлагает на 100% более быстрые импульсы по сравнению со стандартными EH Pro Mini Head. Имеет круглый разъем-подключение к новейшим HENSEL Porty. Оснащена съемным силовым кабелем, что обеспечивает три преимущества: быстрое и удобное подключение, съемный кабель позволяет удобно укладывать головку в сумку, можно заранее выбрать необходимую длину кабеля (5, 7 или 10 метров).

Голова EH Mini LED Speed может использоваться с моделирующими лампами мощностью до 100 Вт и оснащена кнопкой включения пилотного света на корпусе. Совместима со всеми светоформирующими насадками и аксессуарами под байонет Hensel EH, EHT, Contra, EXPERT and EXPERT Pro.

Длительность импульса может быть до 1/1750 секунды на полной мощности и 1/5000 секунды на минимальной мощности.

Характеристики:

мощность, Дж – 3000

тип разъема – PORTY-round plug (круглый)

моделирующая лампа – до 100W

активное охлаждение – нет

мультивольтаж – да

размер, см – 19x12x16

вес, кг – 2,6

Аккумуляторный генератор Porty L 1200 стал первым перезаряжаемым генератором с тремя встроенными радиоресиверами. Не важно, будете ли вы использовать систему Profoto Air, Hensel Strobe Wizard Plus, или freemask – этот прибор вам подойдет.

Характеристики:

регулировка мощности – 1/1-1/64

время полной зарядки аккумулятора, ч – 1

синхронизация – радиосинхронизация hensel freemask; радиосинхронизация hensel strobe wizard plus; радиосинхронизация profoto air; световая ловушка (в т.ч. ик-диапазон); синхровход 6.35 мм

сброс энергии – автоматический

режимы работы пилотного света – выкл., полная мощность, таймер

охлаждение – активное, встроенный вентилятор

количество подключаемых голов – 2

используемые предохранители – 10A x2

количество срабатываний при полном заряде батареи – 230 импульсов на полной мощности 1/1

скорость перезарядки, с – 0,1-2

мощность, Дж – 1200

размер, см – 19,8x22,5x21,5

вес, кг – 5,9



