Hensel Porty L 1200 Kit Original 1 комплект генераторного света

Генераторная голова, которая входит в комплект, предлагает на 100% более быстрые импульсы по сравнению со стандартными EH Pro Mini Head. Имеет круглый разъем-подключение к новейшим HENSEL Porty. Оснащена съемным силовым кабелем, что обеспечивает три преимущества: быстрое и удобное подключение, съемный кабель позволяет удобно укладывать головку в сумку, можно заранее выбрать необходимую длину кабеля (5, 7 или 10 метров).
Голова EH Mini LED Speed может использоваться с моделирующими лампами мощностью до 100 Вт и оснащена кнопкой включения пилотного света на корпусе. Совместима со всеми светоформирующими насадками и аксессуарами под байонет Hensel EH, EHT, Contra, EXPERT and EXPERT Pro.
Длительность импульса может быть до 1/1750 секунды на полной мощности и 1/5000 секунды на минимальной мощности.
Характеристики:
- мощность, Дж – 3000
- тип разъема – PORTY-round plug (круглый)
- моделирующая лампа – до 100W
- активное охлаждение – нет
- мультивольтаж – да
- размер, см – 19x12x16
- вес, кг – 2,6
Аккумуляторный генератор Porty L 1200 стал первым перезаряжаемым генератором с тремя встроенными радиоресиверами. Не важно, будете ли вы использовать систему Profoto Air, Hensel Strobe Wizard Plus, или freemask – этот прибор вам подойдет.
Характеристики:
- регулировка мощности – 1/1-1/64
- время полной зарядки аккумулятора, ч – 1
- синхронизация – радиосинхронизация hensel freemask; радиосинхронизация hensel strobe wizard plus; радиосинхронизация profoto air; световая ловушка (в т.ч. ик-диапазон); синхровход 6.35 мм
- сброс энергии – автоматический
- режимы работы пилотного света – выкл., полная мощность, таймер
- охлаждение – активное, встроенный вентилятор
- количество подключаемых голов – 2
- используемые предохранители – 10A x2
- количество срабатываний при полном заряде батареи – 230 импульсов на полной мощности 1/1
- скорость перезарядки, с – 0,1-2
- мощность, Дж – 1200
- размер, см – 19,8x22,5x21,5
- вес, кг – 5,9