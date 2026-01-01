Elinchrom Quadra Hybrid Li-Ion/Ringflash ECO (10404,1) комплект

Генератор имеет дистанционное управление с помощью радиосинхронизации EL-SkyPort Transmitter Speed, входящей в комплект. Никаких дополнительных радиоприемников не требуется, поскольку генератор Ranger Quadra Hybrid имеет встроенный модуль Receiver, управляющий вспышкой, мощностью и позволяющий выбирать группы синхронизации.
Важно! Всегда отключайте батарейный генератор Ranger Quadra, если отсоединяете или подсоединяете кабель или осветительные головки. В противном случае это может привести к оплавлению контактов. Приборы с повреждениями такого рода гарантийному ремонту не подлежат!
Характеристики:
- энергия импульса, Дж – 400
- аккумулятор – 12 V / 3,6 Ah
- ведущее число 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град. – 64
- ассиметричные выходы:
- A-выход (одна голова, 100%), Дж – 400
- B-выход (одна голова, 33%), Дж – 132
- A+B выход (две головы,100%), Дж – 268 + 132
- диапазон регулировки:
- A-выход (100%), Дж – 25-400
- B-выход (100%), Дж – 8,2-132
- глубина регулировки мощности – 8,2 до 400 6 f-stops
- время перезарядки min/max:
- при использовании А или A+B (100%), режим Fast, с – 0,35–2,2
- при использовании А или A+B (100%), режим Slow, с – 0,8–6
- при использовании только B (33%), режим Fast, с – 0,2–0,8
- при использовании только B (33%), режим Slow, с – 0,35–2,3
- цветовая температура, К – 5560
- длительность импульса (t=0,5) Quadra с S-head/max:
- A-выход (100%), с – 1/1200
- B-выход (33%), с – 1/3000
- A+B выход (100%), с – 1/1500
- длительность импульса (t=0,5) Quadra с A-head/max:
- A-выход (100%), с – 1/2800
- B-выход (33%), с – 1/5700
- A+B выход (100%), с – 1/4000
- стабилизация напряжения – ± 1 %
- мощность лампы-пилота, Вт – 20 (соответствует 50 Вт галоген)
- напряжения на синхроконтактах – 5 V
- время заряда аккумулятора, ч – 1,5
- радиоуправление – встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
- габариты:
- генератор, см – 15х8,5х21
- осветительная голова, см – 9х8х11