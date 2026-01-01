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Elinchrom Quadra Hybrid Li-Ion/Ringflash ECO (10404,1) комплект
Elinchrom Quadra Hybrid Li-Ion/Ringflash ECO (10404,1) комплект
Elinchrom Quadra Hybrid Li-Ion/Ringflash ECO (10404,1) комплект
Elinchrom Quadra Hybrid Li-Ion/Ringflash ECO (10404,1) комплект
Elinchrom Quadra Hybrid Li-Ion/Ringflash ECO (10404,1) комплект
Elinchrom Quadra Hybrid Li-Ion/Ringflash ECO (10404,1) комплект

Elinchrom Quadra Hybrid Li-Ion/Ringflash ECO (10404,1) комплект

Elinchrom
Артикул: NVF-7672

Elinchrom Quadra Hybrid Li-Ion/Ringflash ECO (10404,1) – комплект генератора Elinchrom Quadra Hybrid/Ringflash ECO полностью готов и идеально подходит для работы в таких направлениях ,как Fashion, портретной и макросъемке, а также в медицине и исследовательской деятельности.

Описание

Генератор имеет дистанционное управление с помощью радиосинхронизации EL-SkyPort Transmitter Speed, входящей в комплект. Никаких дополнительных радиоприемников не требуется, поскольку генератор Ranger Quadra Hybrid имеет встроенный модуль Receiver, управляющий вспышкой, мощностью и позволяющий выбирать группы синхронизации.

Важно! Всегда отключайте батарейный генератор Ranger Quadra, если отсоединяете или подсоединяете кабель или осветительные головки. В противном случае это может привести к оплавлению контактов. Приборы с повреждениями такого рода гарантийному ремонту не подлежат!

Характеристики:

  • энергия импульса, Дж – 400
  • аккумулятор – 12 V / 3,6 Ah
  • ведущее число 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град. – 64
  • ассиметричные выходы: 
    • A-выход (одна голова, 100%), Дж – 400
    • B-выход (одна голова, 33%), Дж – 132
    • A+B выход (две головы,100%), Дж – 268 + 132
  • диапазон регулировки:  
    • A-выход (100%), Дж – 25-400
    • B-выход (100%), Дж – 8,2-132
  • глубина регулировки мощности – 8,2 до 400 6 f-stops
  • время перезарядки min/max:    
    • при использовании А или A+B (100%), режим Fast, с – 0,35–2,2
    • при использовании А или A+B (100%), режим Slow, с – 0,8–6
    • при использовании только B (33%), режим Fast, с – 0,2–0,8
    • при использовании только B (33%), режим Slow, с – 0,35–2,3
  • цветовая температура, К – 5560
  • длительность импульса (t=0,5) Quadra с S-head/max:     
    • A-выход (100%), с – 1/1200
    • B-выход (33%), с – 1/3000
    • A+B выход (100%), с – 1/1500
  • длительность импульса (t=0,5) Quadra с A-head/max:     
    • A-выход (100%), с – 1/2800
    • B-выход (33%), с – 1/5700
    • A+B выход (100%), с – 1/4000
  • стабилизация напряжения – ± 1 %
  • мощность лампы-пилота, Вт – 20 (соответствует 50 Вт галоген)
  • напряжения на синхроконтактах – 5 V
  • время заряда аккумулятора, ч – 1,5
  • радиоуправление – встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
  • габариты:   
    • генератор, см – 15х8,5х21
    • осветительная голова, см – 9х8х11

Комплектация

  • Генератор Elinchrom Ranger Quadra Hybrid (400 Дж) – 1 шт.
  • Съемная аккумуляторная li-Ion батарея – 1 шт.
  • Радиопередатчик EL-Skyport Transmitter – 1 шт.
  • Мульти-вольтажное зарядное устройство – 1 шт.
  • Плечевой ремень для переноски – 1 шт.
  • Ringflash ECO кольцевая вспышка – 1 шт.
  • Кабель для кольцевой вспышки 2 м – 1 шт.
  • Белый  диффузор для Ringflash ECO – 1 шт.

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