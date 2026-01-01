Elinchrom Quadra Hybrid Li-Ion/Ringflash ECO (10404,1) комплект

Описание

Генератор имеет дистанционное управление с помощью радиосинхронизации EL-SkyPort Transmitter Speed, входящей в комплект. Никаких дополнительных радиоприемников не требуется, поскольку генератор Ranger Quadra Hybrid имеет встроенный модуль Receiver, управляющий вспышкой, мощностью и позволяющий выбирать группы синхронизации.

Важно! Всегда отключайте батарейный генератор Ranger Quadra, если отсоединяете или подсоединяете кабель или осветительные головки. В противном случае это может привести к оплавлению контактов. Приборы с повреждениями такого рода гарантийному ремонту не подлежат!

Характеристики: