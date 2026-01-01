Elinchrom Quadra HS (20153) осветительная генераторная головка

Она оптимизирована для использования в Hi-Sync фотографии. Благодаря продолжительному импульсу свечения до 1/550 с возможна работа с выдержками короче выдержки X-синхронизации – вплоть до 1/8000 секунды. При использовании нового трансмиттера EL-Skyport transmitter Plus голова Quadra HS будет идеальным выбором для спортивной фотографии и для работы на открытых диафрагмах при ярком дневном освещении.
Голова Hybrid Action имеет собственное крепление для зонтов Elinchrom диаметром до 105 см, а также новый уменьшенный байонет с защелкой. Через адаптер MK-II (приобретается отдельно) к ней можно подключать любые рефлекторы и софтбоксы системы Elinchrom.
Характеристики:
- энергия импульса, Дж – 424 (макс.)
- длительность импульса (t=0,5), с :
- a-выход (100%) 1/550
- b-выход (33%) 1/1100
- моделирующий свет LED, Ват – 50
- размеры, см – 9x8x11
- вес,г – 280