Elinchrom Quadra HS (20153) осветительная генераторная головка

Описание

Она оптимизирована для использования в Hi-Sync фотографии. Благодаря продолжительному импульсу свечения до 1/550 с возможна работа с выдержками короче выдержки X-синхронизации – вплоть до 1/8000 секунды. При использовании нового трансмиттера EL-Skyport transmitter Plus голова Quadra HS будет идеальным выбором для спортивной фотографии и для работы на открытых диафрагмах при ярком дневном освещении.

Голова Hybrid Action имеет собственное крепление для зонтов Elinchrom диаметром до 105 см, а также новый уменьшенный байонет с защелкой. Через адаптер MK-II (приобретается отдельно) к ней можно подключать любые рефлекторы и софтбоксы системы Elinchrom.

Характеристики: