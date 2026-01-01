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Elinchrom Quadra HS (20153) осветительная генераторная головка
Elinchrom Quadra HS (20153) осветительная генераторная головка
Elinchrom Quadra HS (20153) осветительная генераторная головка

Elinchrom Quadra HS (20153) осветительная генераторная головка

Elinchrom
Артикул: NVF-7869

Elinchrom Quadra HS (20153) – осветительная генераторная голова со съемным кабелем длиной, м – 2,5. 

Предназначена для Quadra/ELB400 и представляет собой уникальную суперлегкую и компактную осветительную голову.

Описание

Она оптимизирована для использования в Hi-Sync фотографии. Благодаря продолжительному импульсу свечения до 1/550 с возможна работа с выдержками короче выдержки X-синхронизации – вплоть до 1/8000 секунды. При использовании нового трансмиттера EL-Skyport transmitter Plus голова Quadra HS будет идеальным выбором для спортивной фотографии и для работы на открытых диафрагмах при ярком дневном освещении.

Голова Hybrid Action имеет собственное крепление для зонтов Elinchrom диаметром до 105 см, а также новый уменьшенный байонет с защелкой. Через адаптер MK-II (приобретается отдельно) к ней можно подключать любые рефлекторы и софтбоксы системы Elinchrom.

Характеристики:

  • энергия импульса, Дж – 424 (макс.)
  • длительность импульса (t=0,5), с :
    • a-выход (100%)    1/550
    • b-выход (33%)      1/1100
  • моделирующий свет LED, Ват – 50
  • размеры, см – 9x8x11
  • вес,г – 280

Комплектация

  • Голова Quadra HS – 1 шт.
  • Рефлектор 13.5 см – 1 шт.
  • Кабель для вспышки 2.5 м – 1 шт.
  • Защитное матовое стекло – 1 шт.
  • Защитный колпак – 1 шт.

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