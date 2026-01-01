Elinchrom Quadra Action (20151) осветительная генераторная головка

Описание

Это более скоростная генераторная осветительная головка, по сравнению с моделью Pro. При использовании легких аксессуаров, ее можно устанавливать на наклонный кронштейн-удочку. Голова Hybrid Action имеет собственное крепление для зонтов Elinchrom диаметром до 105 см, а также новый уменьшенный байонет с защелкой. Через адаптер MK-II (преобретается отдельно) к ней можно подключать любые рефлекторы и софтбоксы системы Elinchrom.

Характеристики: