Elinchrom Quadra Action (20151) осветительная генераторная головка

Это более скоростная генераторная осветительная головка, по сравнению с моделью Pro. При использовании легких аксессуаров, ее можно устанавливать на наклонный кронштейн-удочку. Голова Hybrid Action имеет собственное крепление для зонтов Elinchrom диаметром до 105 см, а также новый уменьшенный байонет с защелкой. Через адаптер MK-II (преобретается отдельно) к ней можно подключать любые рефлекторы и софтбоксы системы Elinchrom.
Характеристики:
- энергия импульса, Дж – 424 (макс.)
- длительность импульса (t=0,5), с
- a-выход (100%) – 1/3000
- b-выход (33%) – 1/5700
- a+b выход (100%) – 1/4000
- моделирующий свет LED, Ват – 20
- размеры, см – 9x8x11
- вес, г – 280