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Elinchrom Quadra Action (20151) осветительная генераторная головка
Elinchrom Quadra Action (20151) осветительная генераторная головка

Elinchrom Quadra Action (20151) осветительная генераторная головка

Elinchrom
Артикул: NVF-7868

Elinchrom Quadra Action (20151) – осветительная генераторная голова со съемным кабелем длиной, м – 2,5. Оснащена двухэлектродной импульсной лампой, обеспечивающей импульс до 1/5700 с.

Описание

Это более скоростная генераторная осветительная головка, по сравнению с моделью Pro. При использовании легких аксессуаров, ее можно устанавливать  на наклонный кронштейн-удочку. Голова Hybrid Action имеет собственное крепление для зонтов Elinchrom диаметром до 105 см, а также новый уменьшенный байонет с защелкой. Через адаптер MK-II (преобретается отдельно) к ней можно подключать любые рефлекторы и софтбоксы системы Elinchrom.

Характеристики:

  • энергия импульса, Дж – 424 (макс.)
  • длительность импульса (t=0,5), с 
    • a-выход (100%) – 1/3000
    • b-выход (33%) – 1/5700
    • a+b выход (100%) – 1/4000
  • моделирующий свет LED, Ват – 20
  • размеры, см – 9x8x11
  • вес, г – 280

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