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Elinchrom Ranger Quadra Hybrid/A-head (10400.1) комплект света на базе генератора

Elinchrom Ranger Quadra Hybrid/A-head (10400.1) комплект света на базе генератора

Elinchrom
Артикул: FTR-472

Elinchrom Ranger Quadra Hybrid/A-head – один из самых легких и адаптированных к перевозке мобильных комплектов света Elinchrom на базе самого легкого и компактного в мире батарейного генератора, который, не смотря на компактные размеры и небольшой вес, обладает высокими показателями скорости.

 

Описание

Генераторная система импульсного света Elinchrom Ranger Quadra Hybrid/A-head предназначена для выездной работы и оснащена широким набором функций. Комплект Elinchrom Ranger Quadra Hybrid/A-head включает в себя генератор с аккумулятором, две головки и все это с одной из самых совершенных систем радиосинхронизации El-Skyport, работающей на расстоянии до 100 м. 

Генератор оснащен ярким дисплеем, имеется возможность управления с компьютера через SkyPort, а встроенный радиомодуль рассчитан на 4 группы. Восемь каналов позволяют работать без надоевших проводов и независимо от работающих рядом коллег-фотографов. Управление асимметричное по двум каналам (т.е. распределение энергии происходит асимметрично, в соотношении 66+33%). Пилотный свет – светодиодный, может быть настроен на беспрерывный режим работы. Масса генератора составляет всего 1,4 кг; батареи – 1,6 кг; а осветительной головки – всего 250 грамм! Elinchrom Ranger Quadra Hybrid/A-head позволяет использовать как прежние Lead-Gel, так и новые Lithium-Ion батареи. Этот батарейный генератор подходит для работы как в студии, так и вне ее. Среди основных функций имеются: фотоловушка, «спящий» режим, автовыключение и многое другое. Настройки дополнительных функций производятся через кнопки управления на панели управления и с помощью дисплея, также доступна функция управления через компьютеры с установленной системой MAC™ или WIN™. Кроме того, имеется уникальная возможность использования всей номенклатуры аксессуаров фирмы Elinchrom через специальный адаптер (переходник) Elinchrom для Ranger Quadra.

Технические характеристики:

  • Скорость зарядки – от 0,41 до 2,26 сек
  • Длина импульса – до 1/3000 сек
  • Мощность комплекта – 400 Дж
  • Страна происхождения – Швейцария
  • Гарантия – 1 год

Комплектация

  • Генератор с аккумулятором – 1 шт
  • Генераторные головки – 2 шт.
  • Радиосинхронизатор – 1 шт
  • Зарядное устройство – 1 шт
  • Пластиковый чемодан для хранения и перевозки – 1 шт.

 

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